Футболиста клуба РПЛ подозревают в ставке на собственный матч

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский попал под подозрение в ставке на собственный матч. Об этом пишет Metaratings.

По информации источника, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры дали сигнал в Российский футбольный союз (РФС), что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

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