«Зенит» поздравил бывшего игрока команды с успешным выступлением на клубном ЧМ

«Зенит» поздравил Малкома с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» на КЧМ

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале поздравил бывшего нападающего команды Малкома, который выступает за саудовский «Аль-Хиляль», с победой над «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! Поздравляем и желаем удачи, Малки», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 4:3. По итогам основного времени команды выявить победителя не смогли: на гол Бернарду Силвы на 9-й минуте саудовцы ответили точными ударами Маркоса Леонардо на 46-й и Малкома на 52-й минутах. На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет.

В дополнительное время на 94-й минуте отличился Калиду Кулибали. Фил Фоден на 104-й минуте вновь сравнял счет, а победу команде из Саудовской Аравии принес забивший свой второй мяч Маркос Леонардо на 112-й минуте.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Ранее стало известно, из-за чего сорвался переход звездного бразильца в «Зенит».