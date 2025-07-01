На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» поздравил бывшего игрока команды с успешным выступлением на клубном ЧМ

«Зенит» поздравил Малкома с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» на КЧМ
close
Hannah Mckay/Reuters

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале поздравил бывшего нападающего команды Малкома, который выступает за саудовский «Аль-Хиляль», с победой над «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! Поздравляем и желаем удачи, Малки», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 4:3. По итогам основного времени команды выявить победителя не смогли: на гол Бернарду Силвы на 9-й минуте саудовцы ответили точными ударами Маркоса Леонардо на 46-й и Малкома на 52-й минутах. На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет.

В дополнительное время на 94-й минуте отличился Калиду Кулибали. Фил Фоден на 104-й минуте вновь сравнял счет, а победу команде из Саудовской Аравии принес забивший свой второй мяч Маркос Леонардо на 112-й минуте.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Ранее стало известно, из-за чего сорвался переход звездного бразильца в «Зенит».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами