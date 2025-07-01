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Стало известно, из-за чего сорвался переход звездного бразильца в «Зенит»

Журналист Нето: Жерсон не перейдет в «Зенит», его перехватил «Аль-Наср»
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Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон не перейдет в петербургский «Зенит». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Жулио Мигель Нето.

Источник утверждает, что 28-летний футболист проинформировал команду, что принял предложение саудовского «Аль-Насра». Также он дал понять, что не желает переезжать в Россию при текущих обстоятельствах. С точки зрения финансов предложение от «Аль-Насра» оказалось более привлекательным: он будет получать €8,5 млн, а «Зенит» предлагал €6 млн плюс бонусы.

Футболист завершил выступления в «Фламенго» на клубном чемпионате мира: в 1/8 финала команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 2:4. Жерсон стал автором одного из забитых мячей.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и четыре результативные передачи в 25-ти встречах. Он уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника в чемпионате России, в случае переезда туда.

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