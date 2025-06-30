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Подозреваемый в ставке на себя футболист РПЛ прошел проверку на полиграфе

Нападающий «Сочи» Писарский прошел полиграф после обвинений в ставках
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Футбольный клуб «Сочи»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Владимир Писарский, которого ранее обвинили в ставке на свой матч, прошел проверку на полиграфе. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza. Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит данный эпизод на заседании 3 июля.

Источник утверждает, что по результатам проверки Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Букмекеры дали сигнал в Российский футбольный союз, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании, которое состоится 3 июля.

Второй стыковой матч «Сочи» выиграл со счетом 3:1 и вышел в РПЛ. При этом нижегородская команда также осталась в высшем дивизионе, заменив лишившие лицензии подмосковные «Химки».

Ранее в РФС сделали заявление по вероятному уходу Матвея Сафонова из «ПСЖ» из-за украинца.

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