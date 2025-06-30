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Один из лидеров «Спартака» может покинуть клуб

Журналист Грилло: Барко хочет покинуть «Спартак»
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Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко хочет покинуть клуб и вернуться в Южную Америку по личным причинам. Об этом сообщает журналист Максимилиан Грилло в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что к 26-летнему футболисту имеется интерес от нескольких клубов, однако назвал его уход из «Спартака» будет «непростым».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» – клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся.

Ранее «Динамо» стартовало с разгромной победы в «Братском кубке».

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