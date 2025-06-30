«Динамо» стартовало с разгромной победы в «Братском кубке»

Московское «Динамо» стартовало с разгромной победы над сербским «ОФК Белград» на турнире «Братский кубок».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершился с результатом 4:0.

Счет в матче открыл Максим Осипенко уже на восьмой минуте — этот гол стал для него дебютным в футболке бело-голубых. На 21-й минуте отличился Ярослав Гладышев, на 82-й — Лука Гагнидзе, а на 85-й — Дмитрий Скопинцев (с пенальти).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо «Динамо» и «ОФК Белград» принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее европейский клуб предложил свой стадион для матчей сборной России по футболу.