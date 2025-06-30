Российский хоккеист подписал контракт с «Миннесотой» Капризова

Российский нападающий Владимир Тарасенко стал одноклубником Кирилла Капризова в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Об этом сообщается в социальных сетях коллектива.

Известно, что прежняя команда Тарасенко «Детройт Ред Уингз» обменяла нападающего на будущую компенсацию.

33-летний российский хоккеист сменил четвертый клуб в лиге за последние два года. Ранее он на протяжении десяти лет играл за коллектив «Сент-Луис Блюз».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее звездный игрок НХЛ назвал условие для подписания нового контракта.