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Звездный игрок НХЛ назвал условие для подписания нового контракта

Макдэвид назвал условие для подписания нового контракта с «Эдмонтоном»
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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, при каком условии подпишет новый контракт с клубом. Его слова приводит Sportsnet.

«Если я почувствую, что у меня есть хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова, то подписание контракта не будет проблемой», — заявил Макдэвид.

В действующем восьмилетнем соглашении у канадца остался последний сезон с зарплатой 12,5 млн долларов.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

В прошедшем Кубке Стэнли 28-летний Макдэвид набрал 33 (7+26) очка в 22 матчах.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее хоккеист НХЛ предложил надеть на свою маму намордник.

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