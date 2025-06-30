Вышедший в РПЛ клуб могут исключить из лиги

Sport Baza: «Сочи» могут исключить из РПЛ из-за ситуации со ставкой Писарского

Получивший путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) футбольный клуб «Сочи» могут исключить из лиги. Об этом сообщает Sport Baza.

Источник утверждает, что результат стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» может быть аннулирован, если будет признан виновным подозревающийся в ставке на эту игру Владимир Писарский. В таком случае «Сочи» должно быть присуждено поражение 0:3 и клуб не должен играть в РПЛ.

Помимо самой игры на ставках, футболист обвиняется в умышленной манипуляции результатом матча. Согласно документам Российского футбольного союза (РФС), любая игра, в которой было манипулирование результатом матча хотя бы одним лицом, считается договорной.

Речь идет о первом стыковом матче. При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Ранее подозреваемый в ставке на себя футболист РПЛ прошел проверку на полиграфе.