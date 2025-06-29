«Вот ради чего?» «Динамо» упрекнули за критику жеребьевки Кубка России

Комментатор Генич: не понимаю, для чего «Динамо» идет в открытый конфликт с РФС

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале признался, что не понимает, почему московское «Динамо» выступило с открытой критикой формата проведения жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.

«Даже в паузу российский футбол не перестает удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как «Динамо», идет в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьевки. Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации?» — заявил он.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.