«Очень неприятно»: в «Акроне» разочарованы тем, что РПЛ не отметила Дзюбу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что ему смутил тот факт, что Российская премьер-лига (РПЛ) никак не отметила достижения форварда команды Артема Дзюбы на прошедшей премии «Герои РПЛ». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен», — заявил он.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба сделал заявление о завершении карьеры.