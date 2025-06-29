Главный тренер ЦСКА ответил на критику из-за работы в России

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции по поводу Братского кубка заявил, что его адаптация проходит хорошо, а также поделился, что ему выделили людей, которые помогают освоится.

«Что касается критики, я футбольный тренер, поэтому не могу отвечать на критику таблоидов. Могу отвечать на футбольную критику, но остальное меня не касается», — заявил он.

23 июня издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Позднее в армейском клубе эту информацию опровергли.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Челестини рассказал, что начал учить русский язык.