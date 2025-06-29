Экс-футболист ЦСКА подписал контракт со «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Антон Заболотный подписал контракт с московским «Спартаком», передает «РБ Спорт».

Заболотный успешно прошел медосмотр. Отмечается, что футболист взял себе 91-й номер.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 18-20 июля. Точная дата игры пока не определена.

Ранее были названы позиции, которые надо усилить «Спартаку».