На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отстраненный от судейства футбольный арбитр устроился на работу в школу «Зенита»

Отстраненный от судейства Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»
close
Владимир Песня/РИА Новости

Футбольный арбитр Владислав Безбородов, отстраненный от судейства, устроился на работу в школу петербургского «Зенита». Об этом «РБ Спорт» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», — это городская школа — что Безбородов работает в ее структуре. Кем именно и другие подробности не знаю», — сказал Митрофанов.

Российский футбольный союз (РФС) 8 ноября 2024 года принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

Ранее в «Динамо» поддержали арбитра, отстраненного за похвалу самого себя.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами