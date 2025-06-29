Отстраненный от судейства футбольный арбитр устроился на работу в школу «Зенита»

Отстраненный от судейства Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»

Футбольный арбитр Владислав Безбородов, отстраненный от судейства, устроился на работу в школу петербургского «Зенита». Об этом «РБ Спорт» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», — это городская школа — что Безбородов работает в ее структуре. Кем именно и другие подробности не знаю», — сказал Митрофанов.

Российский футбольный союз (РФС) 8 ноября 2024 года принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

Ранее в «Динамо» поддержали арбитра, отстраненного за похвалу самого себя.