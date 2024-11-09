В «Динамо» поддержали арбитра, отстраненного за похвалу самого себя

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил поддержку российскому арбитру Владиславу Безбородову, которого отстранили до конца сезона-2024/25, и отметил высокий уровень работы судьи. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Насколько это справедливо? Не мне судить, есть определенный регламент, и он под него попал. Закончит ли он из-за этого судейскую карьеру? Не знаю, срок небольшой — около полугода, посмотрим. Его уровень высок, он один из сильнейших российских арбитров. Это доказано временем», — заявил Газизов.

Российский футбольный союз (РФС) 8 ноября принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В 12-м туре РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой воронежского клуба со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по поводу решения Безбородова не назначать пенальти в ворота «Ахмата». Позднее ЭСК вынесла вердикт и признала ошибочным решение Безбородова не ставить 11-метровый удар на 75-й минуте игры.

Ранее у Килиана Мбаппе возникли психологические проблемы после обвинения в изнасиловании.