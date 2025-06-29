Назван главный кандидат на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал московское «Торпедо» главным кандидатом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/26, передает «Матч ТВ».

«Торпедо». Как мне кажется, они первые кандидаты», — сказал Аршавин.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Ранее адвокат раскрыл последствия уголовного дела «Торпедо».