Адвокат раскрыл последствия уголовного дела «Торпедо»

Адвокат арестованного владельца «Торпедо» Леонида Соболева Александр Добровинский заявил, что клуб никак не пострадает из-за этого дела. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С команды не снимут очки, ничего с ней не будет, потому что во всех показаниях Перезвы нет никаких действий, направленных на то, чтобы команда, которая играла против московского клуба, была вынуждена «слить» матч. «Торпедо» остается в РПЛ, «Оренбург» мимо кассы», — заявил Добровинский.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не завидует судьбе «Торпедо».