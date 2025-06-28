Бывший нападающий назвал козырь «Реала» в матче с «Ювентусом» на клубном ЧМ

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Руслан Пименов, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за французский «Метц», дал прогноз для портала odds.ru на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» из Испании и туринским «Ювентусом» из Италии.

«Возвращение Мбаппе, как пишет пресса, это, конечно, серьезное усиление. У «Ювентуса» потеря основного защитника – тоже начитаем из прессы. Это означает, что «Реал» в какой-то степени фаворит. Плюс «Ювентус» проигрывает «Сити» 2:5, это очень крупно на самом деле, и вызывает опасения перед игрой с «Реалом»», — подчеркнул Пименов.

Специалист отметил, что «Реал» достаточно уверенно обыграл своих соперников во втором и третьем турах групповой стадии и наверняка будет действовать первым номером в матче с «Юве», который сделает ставку на контратаки. Пименов не ожидает много голов в матче, но при этом уверен, что «Реал» одержит победу в основное время, забив по мячу в каждом из таймов.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова обыграл «Атлетико» на клубном чемпионате мира.