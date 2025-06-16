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«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Атлетико» на клубном чемпионате мира

«ПСЖ» со счетом 4:0 одолел «Атлетико» на КЧМ, Сафонов остался в запасе
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Reuters

«Парижский «ПСЖ» обыграл мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роуз Боул» в калифорнийском городе Пасадена, завершилась с результатом 4:0. Счет в поединке открыл Фабиан Руис на 19-й минуте игры. На второй компенсированной к первому тайму минуте Витинья забил второй мяч парижан. Третий гол оформил Сенни Маюлу на 87-й минуте. Окончательную точку в матче на 90+7-й минуте поставил Ли Кан Ин, реализовавший пенальти.

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия записал на свой счет две результативные передачи. Российский голкипер французской команды Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако на поле так и не вышел. Ворота «ПСЖ» защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее появилась информация, что часть игроков новозеландской футбольной команды не приехала на клубный ЧМ из-за необычной причины.

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