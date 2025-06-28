Футболиста «Динамо» назвали клоуном и призвали уехать из России

Бывший футболист петербургского «Зенита» назвал игрока московского «Динамо» Бителло клоуном за то, что тот вышел с жвачкой во рту на сцену на церемонии вручения премии Герои РПЛ, передает «РБ Спорт».

«В моем понимании — это просто неуважение. Пусть сваливает — никому от этого хуже не будет. Клоун просто. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя в «Динамо». За такой результат надо извиниться», — сказал Радимов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бителло провел 26 матчей, забил три мяча и отдал 11 голевых передач.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее футболист «Динамо» одним словом ответил, соответствует ли состав клуба чемпионским амбициям.