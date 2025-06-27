Футболист «Динамо» одним словом ответил, соответствует ли состав клуба чемпионским амбициям

Футболист московского «Динамо» Данил Глебов заявил «Матч ТВ», что клубу по силам стать чемпионом России по футболу в следующем сезоне, передает «Матч ТВ».

«По силам «Динамо» стать чемпионом? По силам. Состав соответствует этим целям? Соответствует», — сказал Глебов.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее футболист «Динамо» получил тяжелую травму.