Экс-спортивный директор «Спартака» дал характеристику Дзюбе

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов назвал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу мудрым человеком, передает «Советский спорт».

«Я думаю, что Дзюба очень мудрый и опытный человек. Когда он сам для себя поймет, что не тянет, сам аккуратно завершит карьеру. У него хватит ума, чтобы не лезть в какие-то вещи и подойти к этому с головой», — сказал Шикунов.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее Дзюба сделал заявление о завершении карьеры.