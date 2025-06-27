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«И, наверное, все»: Дзюба сделал заявление о завершении карьеры

Дзюба допустил, что может завершить карьеру в конце следующего сезона
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба раскрыл, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше… Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», — заявил Дзюба.

В августе форварду исполнится 37 лет.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее была названа мотивация Дзюбы.

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