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Чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки

Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время тренировки в Ирбите
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Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в возрасте 32 лет во время тренировки в Ирбите, передает E1.RU.

Напарника Козуба Александра Пупышева, который столкнулся с погибшим спортсменом, госпитализировали с переломом ключицы и травмой легкого. В машине скорой помощи Пупышев признался, что не помнит подробностей столкновения.

У Козула остались супруга и трое детей. Старшая дочь спортсмена пошла в первый класс.

Сейчас решается вопрос об оказании материальной помощи семье.

16 июня 2025 года многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии.

Ранее фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций.

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