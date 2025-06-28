Фетисов заявил, что Исинбаева бросила Россию

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам Исинбаевой из-за налоговой задолженности в размере около 818 тысяч рублей, заявив, что она должна сама разбираться со своими проблемами, передает РИА Новости.

«Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию - страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой», — сказал Фетисов.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

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