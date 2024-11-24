Ягудин и Плющенко помирились

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко в своих социальных сетях опубликовали совместное фото.

Спортсмены, конфликтовавшие в начале 2000-х, выложили пост по ходу пятого этапа Гран-при России, который в эти выходные проходит в Санкт-Петербурге.



Алексей Ягудин одержал победу в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2002, обойдя Евгения Плющенко. Также в своей карьере Ягудин четыре раза выигрывал золотую медаль на чемпионатах мира и трижды становился победителем европейского первенства. При этом он никогда не выигрывал чемпионат России — на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медали.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева выиграла короткую программу на Гран-при Санкт-Петербурга.