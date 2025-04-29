Исинбаева купила элитное жилье в Москве после отъезда из России

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева купила элитную квартиру в Москве после отъезда из России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Исинбаева приобрела квартиру на 20-м этаже площадью 120,9 кв. м в одном из жилых комплексов на Ленинградском шоссе. Примерная стоимость квартиры оценивается в 76 млн рублей. Отмечается, что к моменту покупки спортсменка уже успела переехать из России.

Также у Исинбаевой имеется квартира в 98,4 кв. м на Русаковской улице, приобретенная в 2013 году.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее появилась информация, что Исинбаева задолжала налоговой России больше 1 миллиона рублей.