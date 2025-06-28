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«Поедет в «Матросскую тишину»: агент предрек увольнения гендиректора клуба РПЛ

Агент Селюк раскритиковал гендиректора «Локомотива» Леонченко из-за трансферов
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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский агент Дмитрий Селюк подверг жесткой критике генерального директора московского «Локомотива» Владимира Леонченко из-за покупки 30-летнего форварда сборной России Николая Комличенко. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что это фикция. Его просто попросили для поднятия суммы, чтобы Леонченко мог оправдаться перед своими боссами. Но с такими трансферами Леонченко недолго осталось: или он поедет на «отдых» в Матросскую тишину, или его уволят просто», — заявил он.

10 июня «Локомотив» объявил о переходе 30-летнего Комличенко из «Ростова». Рабочий контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей. Сумма трансфера составила €1,5 млн.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

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