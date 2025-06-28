Российский футбол назвали шапито

Тренер Ледяхов: я давно не припомню такого шапито в российском футболе

Российский тренер Игорь Ледяхов подверг критике происходящее в российском футболе и заявил, что все последние события негативно влияют на его имидж. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я давно не припомню такого шапито в российском футболе. Российский чемпионат непредсказуем, чему удивляться? У нас постоянно возникают какие-то вопросы. Можно вспомнить историю с «Тамбовом». Со стыковыми матчами в этом сезоне устроили какой-то цирк. Два матча «Сочи» с «Пари НН» — это издевательство над футболом», — заявил он.

«Пари НН» проиграл по сумме двух матчей «Сочи» за право сыграть в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), однако останется в высшем дивизионе. «Химки», которые должны были сыграть в РПЛ, не прошли лицензирование.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в РФС высказались о попытках Украины сорвать матчи России.