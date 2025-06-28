В РФС высказались о попытках Украины сорвать матчи России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что у украинской стороны ни разу не получилось сорвать матчи сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Они постоянно занимаются тем, что рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Несмотря на это, вы же видите, что матчи проводятся. Конкретной ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России, не было», — заявил Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи. В июне национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и обыграла Белоруссию (4:1).

Ранее в РФС заявили, что провели бы клубный ЧМ лучше, чем США.