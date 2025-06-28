В швейцарском клубе Миранчука высказались о недовольстве из-за матча с «Зенитом»

Швейцарский клуб «Сьон» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу товарищеского поединка с петербургским «Зенитом» и заявил, что игра была согласована.

«Это решение обусловлено спортивным подходом. Перед тем как одобрить этот матч, мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом. Все эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов», — указал клуб в заявлении.

27 июня появилась информация, что Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала «Сьону», в котором выступает российский полузащитник Антон Миранчук, не ехать в Россию на товарищеский матч с «Зенитом».

Игра состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, перейдет ли Миранчук в «Спартак».