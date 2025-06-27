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Стало известно, перейдет ли Миранчук в «Спартак»

«Евро-Футбол.Ру»: Антон Миранчук не перейдет в «Спартак»
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Meng Dingbo/Global Look Press

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук не перейдет в московский «Спартак» в летнее трансферное окно, передает «Евро-Футбол.Ру».

Спартаковцы не рассматривают 29-летнего россиянина как возможный трансфер, несмотря на предложение приобрести его.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 24 поединка, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года, он попал в состав команды на мартовские товарищеские матчи.

Ранее талантливому российскому футболисту посоветовали не спешить уезжать в Европу.

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