Клуб Роналду может перехватить бразильца у «Зенита»

Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, может перехватить бразильского игрока Жерсона и подписать его вместо петербургского «Зенита». Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, на переходе настаивает тренер Жорже Жезуш, который близок к назначению в саудовскую команду. Предложение «Аль-Насра» для Жерсона превышает то, которое он получил от «Зенита».

Жерсон в данный момент выступает в составе своей бразильской команды на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф, и в 1/8 финала встретится с немецкой «Баварией» 29 июня. Если бразильский клуб уступит в этой встрече, Жерсон получит неделю отдыха, после чего должен будет прилететь в Санкт-Петербург и начать работать со своей новой командой.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и четыре результативные передачи в 25-ти встречах. Он уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

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