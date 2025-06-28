«Не знали, как себя вести»: Загитова об отношениях с Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова после премьеры своего шоу «Ассоль» заявила, что они с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой могут служить примером того, что конфликты можно решить разговором. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, что у нас хорошее общение, потому что раньше мы обходили друг друга стороной и не знали, как себя вести. Сейчас у нас все хорошо, мы проделали колоссальную работу. В принципе, такие проекты сближают абсолютно всех людей. Хотели показать своим примером, что не нужно друг на друга обижаться», — поделилась фигуристка.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге, а Медведева сыграла одну из ролей.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступит на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Загитова отказалась говорить о стоимости ее шоу.