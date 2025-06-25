«Слово «месть» подходит»: названа мотивация Дзюбы

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов в ходе обсуждения перехода полузащитника Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» высказался о мотивации нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, отметив, что тому постоянно нужно получать вызовы, чтобы быть в тонусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«А Дзюба, которому нужен постоянно вызов? А мне кажется, что здесь слово «месть» тоже подходит: «Ребят, смотрите, как я могу», — отметил Радимов.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее в «Акроне» назвали Дзюбу лучшим вложением.