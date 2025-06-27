Стало известно, сколько не сможет играть клуб, который не спас Ротенберг

Хоккейный клуб «Витязь» официально исключен из состава КХЛ до 2030 года

Решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» исключен из состава участников КХЛ до сезона-2029/30 включительно. Информация об этом появилась на официальном сайте лиги.

«В пятницу, 27 июня 2025 года, завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ. Команда «Витязь» исключена из состава участников Чемпионата КХЛ сезонов-2025/2026–2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026», — указано в сообщении.

Хоккеистам команды присвоен статус «неограниченно свободный агент».

До этого в СМИ появилась информация, что клуб от закрытия может спасти бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг, однако он не сумел договориться с потенциальными спонсорами. Переговоры продлились почти месяц и были на завершающей стадии, однако компания, которая могла бы вложить средства, отказалась. Предположительно, причиной такого решения стала слишком крупная сумма, которую запросил Ротенберг.

«Витязь» был основан в 1996 году, с 2008‑го команда выступает в КХЛ. В прошлом сезоне коллектив не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции.

Ранее российский тренер выразил сожаление в связи с расформированием «Витязя».