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Стало известно, сколько не сможет играть клуб, который не спас Ротенберг

Хоккейный клуб «Витязь» официально исключен из состава КХЛ до 2030 года
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» исключен из состава участников КХЛ до сезона-2029/30 включительно. Информация об этом появилась на официальном сайте лиги.

«В пятницу, 27 июня 2025 года, завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ. Команда «Витязь» исключена из состава участников Чемпионата КХЛ сезонов-2025/2026–2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026», — указано в сообщении.

Хоккеистам команды присвоен статус «неограниченно свободный агент».

До этого в СМИ появилась информация, что клуб от закрытия может спасти бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг, однако он не сумел договориться с потенциальными спонсорами. Переговоры продлились почти месяц и были на завершающей стадии, однако компания, которая могла бы вложить средства, отказалась. Предположительно, причиной такого решения стала слишком крупная сумма, которую запросил Ротенберг.

«Витязь» был основан в 1996 году, с 2008‑го команда выступает в КХЛ. В прошлом сезоне коллектив не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции.

Ранее российский тренер выразил сожаление в связи с расформированием «Витязя».

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