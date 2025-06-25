Российский тренер выразил сожаление в связи с расформированием клуба КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил сожаление в связи с расформированием клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Его слова приводит «Советский спорт».

«Конечно, жаль, что «Витязь» расформируется. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников. К сожалению, жизнь диктует свои правила. Можно говорить что угодно, но если финансы поют романсы, вопросов нет никаких», — заявил Плющев.

24 июня «Витязь» снялся с КХЛ. В тот же день в Telegram-канале команды появилось сообщение о том, что также снимается с турнира команда Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Русские Витязи».

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Ранее «Витязь» призвали спасти от расформирования.