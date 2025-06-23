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Ротенберг не сумел спасти российский клуб от расформирования

Ротенберг не смог договориться о финансировании «Витязя», клуб расформируют
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Алексей Даничев/РИА Новости

Хоккейный клуб «Витязь», выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расформируют. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, Роман Ротенберг, который пытался спасти клуб от закрытия, не сумел договориться с потенциальными спонсорами. Переговоры продлились почти месяц и были на завершающей стадии, однако компания, которая могла бы вложить средства, отказалась. Предположительно, причиной такого решения стала слишком крупная сумма, которую запросил Ротенберг.

«Витязь» был основан в 1996 году, с 2008‑го команда выступает в КХЛ. В прошлом сезоне коллектив не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее Ротенберг заявил о намерении организовать матч России и США в Москве.

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