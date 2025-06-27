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Экс-игрок сборной России объяснил, почему в матче «Ювентус» — «Реал» не будет фаворита

Экс-игрок Булыкин: «Реал» мощнее и опытнее «Юве», но это ни о чем не говорит
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IMAGO/David Klein/Global Look Press

Мадридский «Реал», несмотря на опыт и силу состава, не будет иметь большого преимущества в противостоянии с туринским «Ювентусом» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Фаворита здесь, честно говоря, не вижу. Но «Реал» и мощнее, и опытнее, это более титулованный клуб. Так что небольшой перевес будет на его стороне. Но это ни о чем не говорит. Плей-офф — это особенная стадия, где все решается в конкретных противостояниях», — констатировал Булыкин.

Накануне «Ювентус» проиграл «Манчестер Сити» 2:5 в заключительном туре группового этапа. К моменту очной встречи обе команды набрали в группе G по шесть очков и досрочно обеспечили себе участие в следующем раунде. По итогам группового этапа стало известно, что итальянская команда сыграет в 1/8 финала с мадридским «Реалом». Подопечные Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, поборются за четвертьфинал с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Ранее Булыкин заявил, что его не удивило разгромное поражение «Ювентуса».

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