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Экс-игрок сборной России: разгром «Ювентуса» не удивил, но в плей-офф это не повторится

Экс-игрок Булыкин не удивлен разгромной победой «Ман Сити» над «Ювентусом»
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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

Разгромная победа «Манчестер Сити» над «Ювентусом» со счетом 5:2 в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира не должна удивлять. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Результат не удивил, это все-таки не плей-офф. Начнутся игры на вылет, и будет уже намного интереснее. Когда в группах нет сильной мотивации, такое иногда происходит. Но в плей-офф такой счет уже не повторится», – считает Булыкин.

К моменту очной встречи и «Манчестер Сити», и «Ювентус» набрали в группе G по шесть очков и досрочно обеспечили себе участие в следующем раунде. По итогам группового этапа стало известно, что итальянская команда сыграет в 1/8 финала с мадридским «Реалом». Подопечные Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, поборются за четвертьфинал с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Другие пары 1/8 финала клубного чемпионата мира выглядят следующим образом: «Палмейрас» — «Ботафого», «Бенфика» — «Челси», «Интер» — «Флуминенсе», «ПСЖ» — «Интер Майами», «Фламенго» — «Бавария», «Боруссия» — «Монтеррей».

Ранее «ПСЖ» оказал поддержку «Лиону», чтобы помочь ему избежать вылета в Лигу 2.

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