«ПСЖ» пытается помочь семикратному чемпиону Франции избежать вылета в Лигу 2

Французский «ПСЖ» выплатил всю сумму за Брэдли Барколя раньше срока, чтобы помочь «Лиону» избежать вылета в Лигу 2, передает RMC Sport.

«ПСЖ» оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед Национальной дирекцией контроля и управления (DNCG).

По итогам сезона-2024/25 семикратные чемпионы страны заняли шестое место, дающее право выступить в Лиге Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее рэпер пригрозил Килиану Мбаппе рассказать правду о его болезни.