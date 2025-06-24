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Семикратного чемпиона страны исключили из высшего дивизиона

RMC Sport: «Лион» исключили из высшего дивизиона Франции
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Shutterstock

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о решении исключить «Лион» из Лиги 1 и перевести во второй дивизион. Об этом сообщает RMC Sport.

Источник утверждает, что по итогам слушаний, которые состоялись 24 июня, клубу не удалось добиться снятия наложенных финансовым надзорным органом ограничительных мер. Отмечается, что «Лион» должен был выплатить €175 млн, из которых клуб нашел лишь €83 млн.

По итогам сезона-2024/25 семикратные чемпионы страны заняли шестое место, дающее право выступить в Лиге Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» может переехать в чемпионат Испании.

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Футбол. Чемпионат Франции
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