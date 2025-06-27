На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой сравнил клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов

Мостовой заявил, что клубный чемпионат мира уступает Лиге чемпионов по качеству
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что единственной мотивацией для победы на клубном чемпионате мира по футболу для игроков являются повышенные призовые.

По его словам, по качеству игр матчи турнира не сравнятся с Лигой чемпионов.

«Все, кто приехал, будут играть на победу, это однозначно. Тем более чем их заманили? Большими деньгами! Ясно, что они играют за них. А вы попробуйте без денег. Клубный чемпионат мира пока никак нельзя сравнивать ни с Лигой чемпионов, ни с чемпионатами мира или Европы. Может, к полуфиналам или финалу станет следить за турниром интереснее, но пока нет», — заявил Мостовой.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Александр Мостовой одним словом описал эмоции от клубного чемпионата мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами