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Бывший президент «Локомотива»: «Спартак» более популярный, чем «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал «Спартак» более популярным, чем «Зенит»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что по широте и охвату территории столичный «Спартак» опережает петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Сейчас, может, так и есть, что «Зенит» — самый популярный клуб в России... В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у «Зенита» такого нет. По широте и охвату территории «Спартак» опережает «Зенит», — сказал Наумов, отметив, что «Зенит» лидирует по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее стало известно, когда приедет и дебютирует звездный новичок «Зенита».

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