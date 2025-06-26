Стало известно, когда приедет и дебютирует звездный новичок «Зенита»

Полузащитник сборной Бразилии и «Фламенго» Жерсон, который должен перебраться в «Зенит» после клубного чемпионата мира, сможет дебютировать в составе сине-бело-голубых уже в товарищеской игре с швейцарским «Сьоном». Это будет первый матч для санктпетербуржцев против клубов из Западной Европы за три года. Он пройдет 9 июля на «Газпром-Арене».

Жерсон в данный момент выступает в составе своей бразильской команды на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф, и в 1/8 финала встретится с немецкой «Баварией» 29 июня. По информации Legalbet, если «Фла» уступит в этой встрече, Жерсон получит неделю отдыха, после чего должен будет прилететь в Северную столицу и начать работать со своей новой командой.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и четыре результативные передачи в 25-ти встречах. Он уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

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