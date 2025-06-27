Экс-футболист «Зенита»: для меня 100-летие клуба было в этом году

Бывший футболист «Зенита» Чистяков: для меня 100-летие клуба было в этом году

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что спокойно относится к переносу 100-летия клуба, передает «РБ Спорт».

«Если так считают люди, что столетие нужно перенести – наверное, надо перенести. Лично для меня столетие уже было в этом году. Я не знаю, это решать людям сверху. Я рад, что был в этом клубе, когда ему было 97, 98 лет», — сказал Чистяков.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) назвал логичным перенос 100-летия «Зенита».