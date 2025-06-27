Глава РФС назвал логичным перенос 100-летия «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал логичным решение петербургского «Зенита» перенести свое 100-летие на сезон-2025/26, передает «Советский спорт».

«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у «Зенита». То, что «Зенит» позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», — сказал Дюков.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее экс-президент «Спартака» назвал «Зенит» самым популярным клубом России.