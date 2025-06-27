Муссолини стал игроком «Лацио»

Футболист итальянского клуба «Юве Стабия» Романо Флориани Муссолини, который является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини, стал футболистом римского «Лацио», сообщает сайт «Юве Стабии».

Муссолини является воспитанником римской «Ромы». В 2016 году он перешел в «Лацио». Потом он играл в аренде в «Пескаре». В 2024 году «Юве Стабия» выкупила контракт футболиста, но «Лацио» решил воспользоваться опцией обратного выкупа.

23 декабря 2024 года болельщики отпраздновали первый гол в карьере правнука Муссолини нацистским приветствием.

В январе 2024 года итальянский суд вынес постановил, что подобное приветствие можно выполнять, например, на памятных мероприятиях. Ранее его использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии.

В России за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и/или символики предусмотрены административное (ст. 20.3 КоАП) и уголовное наказание (ст. 282.4 УК).

Ранее сообщалось о том, что фанатов «Лацио» отвезут в Освенцим на урок истории.