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Муссолини стал игроком «Лацио»

Правнук Муссолини Романо Флориани стал игроком «Лацио»
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Franco Romano/NurPhoto/Reuters

Футболист итальянского клуба «Юве Стабия» Романо Флориани Муссолини, который является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини, стал футболистом римского «Лацио», сообщает сайт «Юве Стабии».

Муссолини является воспитанником римской «Ромы». В 2016 году он перешел в «Лацио». Потом он играл в аренде в «Пескаре». В 2024 году «Юве Стабия» выкупила контракт футболиста, но «Лацио» решил воспользоваться опцией обратного выкупа.

23 декабря 2024 года болельщики отпраздновали первый гол в карьере правнука Муссолини нацистским приветствием.

В январе 2024 года итальянский суд вынес постановил, что подобное приветствие можно выполнять, например, на памятных мероприятиях. Ранее его использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии.

В России за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и/или символики предусмотрены административное (ст. 20.3 КоАП) и уголовное наказание (ст. 282.4 УК).

Ранее сообщалось о том, что фанатов «Лацио» отвезут в Освенцим на урок истории.

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