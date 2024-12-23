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Болельщики отпраздновали первый гол в карьере правнука Муссолини нацистским приветствием

Болельщики «Юве Стабия» отпраздновали первый гол правнука Муссолини зигованием
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Franco Romano/NurPhoto/Reuters

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини футболист Романо Флориано Муссолини забил свой первый гол за клуб «Юве Стабия», который представляет второй по силе дивизион Италии. Болельщики команды отпраздновали взятие ворот нацистским приветствием. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что эта «заслуживающая осуждения» сцена стала вирусной в социальных сетях и «вызвала полемику» в Италии.

21-летний Муссолини забил победный гол на 21-й минуте матча против «Чезены» (1:0), который состоялся 22 декабря.

Футболист перешел в «Юве Стабия» на правах аренды из «Лацио». В римской команде он выступал под фамилией отца — Флориани, однако в новом клубе выбрал материнскую — Муссолини.

В январе итальянский суд вынес постановил, что подобное приветствие можно выполнять, например, на памятных мероприятиях. Ранее его использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии.

В России за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и/или символики предусмотрены административное (ст. 20.3 КоАП) и уголовное наказание (ст. 282.4 УК).

Ранее игрок ЦСКА назвал имя любимого рэпера.

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