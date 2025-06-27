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Мостовой одним словом описал эмоции от клубного чемпионата мира

Мостовой назвал неинтересным клубный чемпионат мира по футболу
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что групповой этап клубного чемпионата мира по футболу был для него неинтересным.

По его словам, его изначальные ожидания от того, что первый этап турнира успешно преодолеют европейские и южноамериканские команды, оправдался.

«Все были изначально в замешательстве, когда объявили, что во время того, когда у всех отпуск, другие поехали играть на клубный чемпионат мира. Я с осторожностью отнесся к этому турниру — так же, как и к новому формату Лиги чемпионов. Первые два-три дня следил, а потом включил только вчера, когда играли «Ювентус» и «Манчестер Сити». До этого я даже особо не интересовался как-то — было ясно, что дальше выйдут европейские и южноамериканские команды, потому что они по уровню выше. Так и произошло, разве что только «Атлетико» и «Порту» не вышли в плей-офф. Пока у меня раздвоение — не могу сказать, что мне нравится или не нравится. Скорее неинтересно — думаю, что и не только мне», — заявил Мостовой.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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